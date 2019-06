Pour s’offrir Neymar, le Real est prêt à mettre des stars dans la balance

vue | 02:25

TRANSFERTS - Les rumeurs ne cessent d’enfler concernant un possible départ de Neymar. Pour récupérer le Brésilien, le Real Madrid est prêt à mettre des stars dans la balance... On vous en dit plus dans le Mercato Buzz ! (Réalisation : Alicia Roux)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 20/06/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

Eurosport uniquement avec CANAL*