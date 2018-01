Garcia : ''Pour Doria, ce n'est pas vivable''

2 213 vues | 00:56

LIGUE 1 - Rudi Garcia est revenu sur la situation de Doria, qui n'a joué que 77 minutes en Ligue 1 cette saison et n'a plus foulé les pelouses depuis la 12e journée et le succès 5-0 face à Caen... que l'OM retrouve vendredi soir. Si l'entraîneur marseillais souligne le gros mental de son joueur, il a confirmé son départ dans la foulée.

Eurosport uniquement avec CANAL*