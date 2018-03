Garcia : "Le corps arbitral a eu tout faux"

18 464 vues | 00:31

LIGUE 1 - Rudi Garcia avait eu mots forts en conférence de presse ce dimanche envers Ruddy Buquet et ses assistants Guillaume Debart et Hicham Zakrani. L'OM s'est incliné à domicile face à l'OL à la suite d'un scénario totalement fou (2-3) et l'entraîneur marseillais a notamment regretté un hors-jeu litigieux de Kostas Mitroglou, qui filait au but (à 2-2).

