Agacé, Mandanda demande une "remise en question"

LIGUE 1 - Steve Mandanda analyse la défaite de l'OM à Amiens ce vendredi (3-1), en ouverture de la 9e journée. Malgré un penalty non sifflé et des absences qui pèsent, le gardien phocéen ne se cherche aucune excuse : ''On ne vas pas se cacher derrière ça''.

