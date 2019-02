Garcia : ''Il faut surtout qu'on apprenne à jouer avec Mario"

83 vues | 01:09

LIGUE 1 - Malade la semaine dernière et non qualifié pour le match en retard contre Bordeaux mardi soir, Mario Balotelli va profiter de sa semaine pour se ''remettre sur pied physiquement'', a expliqué Rudi Garcia. Qui juge nécessaire de coordonner le jeu collectif sur l'Italien, et inversement.

