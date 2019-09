Suivez la Nuit du Mercato EN DIRECT VIDEO

140 vues | 00:00

NUIT DU MERCATO - Ce lundi, à minuit, le mercato ferme ses portes en France, en Espagne et en Italie, ainsi qu'en Angleterre dans le sens des départs. Venez suivre la dernière ligne droite d'un marché de folie avec nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin. Le dossier Neymar, la possible arrivée d'Icardi ou Navas, les autres transferts en France : tout sera abordé ! Rendez-vous à 19h.

