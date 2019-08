VIDEO - Neymar-Dembélé, le chassé-croisé qui change tout ? On en parle dans Mercredi Mercato

MERCATO - La fin se rapproche doucement. A six jours de la clôture du mercato, le dossier Neymar a pris un nouveau tour mardi après la réunion PSG-Barça. Désormais, la clé s'appelle Ousmane Dembélé. Venez suivre les dernières évolutions de la saga à 13h avec notre journaliste Cyril Morin dans Mercredi Mercato. On parlera aussi de l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne.

