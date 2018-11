Du spectacle et un but exceptionnel : Les Timbers qualifiés en finale au détriment de Kansas City

27 vues | 03:50

MLS - Portland est qualifié pour la grande finale de la MLS. Grâce à un doublé de Diego Valeri et un but exceptionnel de Blanco, les Timbers ont anéanti les espoirs du Sporting Kansas City (2-3), qui avait portant ouvert la marque par l'intermédiaire de Daniel Salloi. Le match aller s'était soldé par un nul (0-0). La finale entre Portland et Atlanta se déroulera le 8 décembre prochain.

