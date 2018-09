Beckham dévoile les secrets du logo de l'Inter Miami FC

1 346 vues | 00:47

David Beckham a dévoilé officiellement le nom et le logo de sa nouvelle franchise qui rentrera en MLS en 2020, l'Inter Miami FC ou Club International de Futbol de Miami. Le logo composé de rose et de noir représente deux hérons dos à dos et la date 2020 en chiffres romains.

Eurosport uniquement avec CANAL*