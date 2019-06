Qui sont les joueurs les plus décisifs en 2019 ?

10 213 vues | 02:40

Tous les mois, la rédaction d'Eurosport.fr fait le point sur les joueurs les plus décisifs en Europe depuis le 1er janvier. Qui a le plus marqué ? Qui a donné le plus de passes décisives ? Qui est impliqué sur le plus de buts ? Tout est ici ! (Réalisation : François-Xavier Rallet / Vincent Brégevin)

