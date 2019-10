Super deal en vue : pour Pogba, Zidane est même prêt à sacrifier un cadre merengue

16 vues | 02:13

TRANSFERTS - Nouvelle semaine et nouveau deal envisagé dans le dossier Pogba. Visiblement, Zidane le veut et il essaye de séduire Manchester United avec un champion du monde 2014. Voici le Mercato Buzz. (réalisation : Anne Thirion)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 17/10/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

