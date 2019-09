Pourquoi l’arrivée d’Icardi va sonner le glas de Cavani au PSG

375 vues | 01:47

NUIT DU MERCATO – Ce lundi, dans la Nuit du Mercato, nos journalistes Cyril Morin et Martin Mosnier ont estimé que l’arrivée de Mauro Icardi devrait surtout faire du tort à Edinson Cavani, plus en difficulté en ce début de saison et en fin de contrat en 2020.

