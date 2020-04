Le Barça peut trembler : Guardiola prépare un coup de Trafalgar en coulisses !

3 247 vues | 02:28

MERCATO BUZZ - Alors que le Barça tente depuis de nombreuses semaines d'attirer Lautaro Martinez, Guardiola pourrait lui couper l'herbe sous le pied. Le Real prépare une offre pour Kane et un international français est en froid avec son coach : voici le menu du Mercato Buzz.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 12/04/2020. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

