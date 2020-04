De Maradona à Neymar : timeline des joueurs les plus chers du monde depuis 1990

109 vues | 03:02

MERCATO - C'est une vidéo qui nous renseigne beaucoup sur l'évolution du mercato mais également du football. De Maradona en 1990 à Neymar de nos jours, les joueurs les plus chers de l'histoire ont bien changé et les sommes engagées encore plus. Voici la timeline des joueurs les plus chers du monde année par année.

