Un champion du monde affole un géant italien

MERCATO BUZZ - Naples s'est mis en quête d'un nouvel arrière droit. Le club italien pourrait jeter son dévolu sur un champion du monde français, également convoité de longue date par le Bayern Munich... On vous en dit plus dans le Mercato Buzz ! (Réalisation : Brice Laithier).



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 06/12/2018. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

