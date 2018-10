Pour son nouveau club, Beckham vise une star de Ligue 1

6 199 vues | 01:55

MERCATO BUZZ - En difficulté à l'AS Monaco, Radamel Falcao pourrait céder aux avances de clubs exotiques avant la fin de sa carrière, histoire de s'offrir un dernier gros contrat. Ca tombe bien, plusieurs clubs de MLS songeraient à recruter l'attaquant monégasque dès la saison prochaine. On vous explique tout dans notre nouveau numéro du Mercato Buzz. (Réalisation : Stan Vignon)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 04/10/2018. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

