Pogba en a marre de Mourinho, un grand d'Europe est prêt à l'accueillir

23 871 vues | 02:28

Partira ? Partira pas ? La saga Pogba continue. Un grand d'Europe est prêt à mettre 80 millions d'euros sur la table pour récupérer le milieu de terrain français. De quel club s'agit-il ? On vous révèle tout ça dans le Mercato Buzz ! (Réalisation : Alicia Roux).



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 13/12/2018. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

