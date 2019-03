Après le couple Zidane-CR7, Perez veut faire tapis sur un autre duo de rêve

44 vues | 02:15

MERCATO BUZZ - Florian Thauvin est sur les tablettes du Milan AC. Un départ est plus que jamais d'actualité. Une doublette de choc Pochettino/Kane au Real Madrid et Dybala nouveau Red Devil ? Comme chaque jeudi, on fait le point sur les rumeurs du jour dans notre Mercato Buzz. (Réalisation : Anne Thirion)

