Bolt : ''Je peux atteindre le niveau de Wayne Rooney''

Ce n'est désormais plus un secret : Usain Bolt veut devenir football pro maintenant que sa carrière d'athlète est terminée. Et l'homme le plus rapide du monde rêve d'évoluer à Manchester United sous les ordres de Mourinho. Bolt estime qu'il peut jouer ''au même niveau qu'un Wayne Rooney, par exemple''.

