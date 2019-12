Le débrief du Ballon d'Or 2019

VIDEO - Lionel Messi, Virgil van Dijk, Sadio Mané... On débriefe le Ballon d'Or 2019 avec vous

BALLON D’OR – On débriefe les résultats de l’édition 2019 avec vous, lundi soir dès l’annonce du vainqueur. Nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin vous attendent pour débattre de l'ensemble du classement. (Réalisation : Simon Farvacque et Quentin Guichard).

