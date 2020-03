Galtier : "Je préfère le huis-clos plutôt que d'annuler ou de reporter"

3 vues | 00:52

LIGUE 1 - Christophe Galtier a réagi dimanche à la décision de l'Etat d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes à cause de l'épidémie du coronavirus. Pour le coach, il n'y a pas a discuter ce genre de décisions, et il préfère même que les matches soient à huis-clos que reporté ou annulé.

