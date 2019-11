Zidane : "Mourinho a trouvé un banc ? Ça m'est égal"

32 vues | 00:49

LIGA - Présent en conférence de presse, Zinédine Zidane a été interrogé sur la proximité entre José Mourinho et le président du Real Madrid, Florentino Perez. Zidane assure ne pas être ''plus tranquille de savoir que Mourinho a trouvé un poste'' dans un autre club et qu'il n'est donc plus une menace pour lui.

