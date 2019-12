Le successeur de Suarez se trouverait en Italie

1 604 vues | 02:34

MERCATO BUZZ - Le Barça cherche un remplaçant pour Luis Suarez, âgé de 32 ans, du côté d'un grand club italien. Les négociations s'accélèrent entre l'AC Milan et Zlatan Ibrahimovic, et le PSG cherche une porte de sortie pour Julian Draxler. Voici le menu du Mercato Buzz du jour. (réalisation : Anne Thirion)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 26/12/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

