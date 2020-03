VIDEO - Le PSG doit-il trancher entre Mbappé et Neymar ?

MERCATO BUZZ - Neymar revient sur les Unes des journaux espagnols. Sport penche plus sur un retour du Brésilien en Catalogne, alors que Marca mise sur une arrivée de Mbappé à Madrid... Sauf que seul l'un des deux partira. Voici le Mercato Buzz du jour.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 05/03/2020. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

