VIDEO - Le maillot de Zidane vendu aux enchères fera-t-il partie des plus chers de l'histoire ?

Le maillot de Zidane, porté pendant la première période de la finale du mondial 98, est vendu aux enchères le 13 octobre à Paris. Son prix est estimé entre 20 000 et 40 000 euros. Une somme qui peut paraître dérisoire quand on la compare aux maillots les plus chers du monde.

