L'instant tactique : Neymar en 10, le premier coup de génie de Tuchel

INSTANT TACTIQUE - Neymar positionné en meneur de jeu au lieu du côté gauche de l'attaque, c'est l'habitude que devrait prendre le nouvel entraîneur du PSG cette saison. Pour mieux organiser les options offensives et rééquilibrer les phases défensives. Vous avez un doute ? On vous explique tout ça ! (Réalisation: Vincent Brégevin et Sébastien Petit)

