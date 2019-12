Benzema, déjà une légende du Real Madrid ?

10 858 vues | 01:40

Karim Benzema n'en finit plus d'affoler les compteurs. Auteur de 16 buts et 7 passes décisives en 23 matches cette saison, l'attaquant du Real Madrid écrit année après année un peu plus son nom dans la grande histoire du club madrilène. La preuve en chiffres.

Eurosport uniquement avec CANAL*