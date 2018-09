Jardim : "Une différence d'expérience et de rigueur"

53 vues | 01:29

LIGUE DES CHAMPIONS - Pour Leonardo Jardim, la différence au niveau mental et psychologique était visible sur la pelouse du Louis-II ce mardi entre l'AS Monaco et l'Atletico Madrid (1-2). Si les Colchoneros se sont imposés, c'est en grande partie grâce à la rigueur des coéquipiers de Lucas Hernandez et Antoine Griezmann. Jardim se dit tout de même ambitieux et souhaite voir de l'avant.

