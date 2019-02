Jardim : "Jouer comme les meilleures équipes"

29 vues | 01:29

Cesc Fabregas, Gelson Martins, Naldo... Entre son départ et son retour de l'ASM, Leonardo Jardim a vu l'effecti monégasque totalement changer. L'entraîneur portugais ne fait pas de différence entre ses nouveaux joueurs et les joueurs qui sont au club depuis plus longtemps.

