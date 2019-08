Les buts de Manchester United - AC Milan

VIDEO ICC - Manchester United bat l'AC Milan aux tirs au but

Manchester United a battu l'AC Milan aux tirs au but samedi après leur match nul 2-2 au Principality Stadium de Cardiff dans le cadre de l’International Champions Cup. Le Milanais Suso a inscrit un superbe but en première période après l'ouverture du score de Marcus Rashford pour United. Les Rossoneri ont ensuite pris l'avantage grâce à un but contre son camp de Victor Lindelof avant qu'une belle

