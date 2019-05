VIDEO - Guérin : "L’OM doit trouver un entraîneur qui a de la personnalité et du tempérament"

379 vues | 02:46

MERCATO - Trois des six premiers clubs de Ligue 1 changent d'entraîneur à la fin de cette saison. Pour l'OM et l'ASSE, la quête d'un nouvel entraîneur sera plus compliquée. Notre consultant, Vincent Guérin, analyse la situation. (Réalisation : Alicia Roux)

