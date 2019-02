VIDEO - EuroData : Où situer le phénomène Mbappé par rapport aux Ronaldo, CR7 et Messi ?

40 vues | 04:33

Depuis le début de saison mais aussi de sa carrière, Kylian Mbappé affole les compteurs. Le jeune attaquant du PSG est un phénomène. Et on s'en rend bien compte quand on le compare avec d'autres phénomènes du football planétaire.

