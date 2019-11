Deschamps : "Il faudra être prêt tout de suite"

61 vues | 00:41

Le tirage au sort de l'Euro 2020 (12 juin - 12 juillet) a eu lieu ce samedi à Bucarest, en Roumanie, et les Bleus ont hérité d'un groupe relevé avec l'Allemagne et le Portugal. Pour Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore, c'est le groupe le plus difficile.

