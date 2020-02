VIDEO - Et si Messi mettait les voiles après l'affaire Abidal ?

5 040 vues | 02:28

MERCATO BUZZ - L'affaire Abidal a fait ressortir une clause spécifique au contrat de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d'Or pourrait se libérer gratuitement du Barça. Aubameyang pourrait lui arriver en Catalogne et Sancho est toujours ciblé par des clubs anglais. Voilà le menu du Mercato Buzz du jour.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 06/02/2020. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

Eurosport uniquement avec CANAL*