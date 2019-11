VIDEO - Double contact, sans-froid et frappes millimétrées : Kobe a eu le temps d'apprécier Villa

568 vues | 03:01

L'ancien joueur de Valence, du Barça et de l'Atlético a révélé ce mercredi matin qu'il raccrochait les crampons, à 37 ans, et après une ultime pige au Japon. Voici en vidéo les plus beaux buts de David Villa à Kobe.

