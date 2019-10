Favre exhulte sur le but de Dortmund... et se claque

VIDEO - Dortmund - Favre exhulte sur le but vainqueur de Dortmund... et se claque

vue | 00:31

COUPE D'ALLEMAGNE - Grâce à un doublé de Julian Brandt, le Borussia Dortmund a renversé la situation face au Borussia M'Gladbach (2-1). Et, sur le second but des Borussen, Lucien Favre a manifesté sa joie un peu trop fort. Le Suisse s'est ainsi claqué en célébrant le but.

