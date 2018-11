Derrien: "Si l'arbitre ne sanctionne pas les maillots retirés, c'est lui qui sera puni"

13 vues | 03:36

Retour sur la règle du carton jaune en cas de maillot retiré après un but. Quel que soit le message affiché et son contexte, ce geste sera sanctionné par un carton jaune, l'arbitre ne pouvant pas déroger à la règle sous peine d'être sanctionné à son tour. Demarai Gray en a fait l'expérience début novembre lorsqu'il a voulu dédicacer son but au président de Leicester, décédé peu avant.

