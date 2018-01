Sur Messi-Alba, Valverde ne peut dire que du bien

607 vues | 00:53

COUPE DU ROI - Lionel Messi (2 buts et 1 passe) et Jordi Alba (1 but et 2 passes) ont été les grands artisans de la victoire du FC Barcelone jeudi soir en Coupe du Roi face au Celta Vigo (5-0). Ernesto Valverde se félicite de la relation entre les deux hommes.

Eurosport uniquement avec CANAL*