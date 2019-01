Sarri sur l'arrivée d'Higuain : "Je n'en sais rien..."

124 vues | 01:06

MERCATO - A la veille du choc entre Chelsea et Arsenal en Premier League, Maurizio Sarri a évoqué le cas de Gonzalo Higuain. Et l'entraîneur des Blues d'affirmer "ne pas savoir et ne pas pouvoir aider" concernant l'arrivée ou non de l'attaquant international argentin.

