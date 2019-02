Sarri : "Nous ne voulons pas tuer Kepa"

29 vues | 01:05

L’affaire Kepa n’est pas terminée à Chelsea. Si le gardien de but a présenté ses excuses au staff et à ses coéquipiers, il n’est pas certain de jouer ce mercredi contre Tottenham. Maurizio Sarri a entretenu le suspense ce mardi en conférence de presse.

