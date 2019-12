Cavani, légende maltraitée ? On en a parlé dans le FC Stream Team

77 vues | 41:10

FC STREAM TEAM - Meilleur buteur de l'histoire du PSG et légende du club, Edinson Cavani connait une saison plus que compliquée. L'Uruguayen est-il traité avec les égards qu'il mérite ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en ont débattu. Il a aussi été question de la renaissance de Dimitri Payet et des cas MU-Arsenal, devenus des clubs comme les autres.

