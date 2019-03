VIDEO – Bleus - Pogba : "Plus de pression face au PSG qu'en finale de Coupe du monde"

25 vues | 04:24

EXCLUSIVITE EUROSPORT – Dans un entretien exclusif accordé à Eurosport, Paul Pogba, le milieu de terrain des Bleus et de Manchester United, est revenu sur le 8e de finale de Ligue des champions face au PSG, sur sa bonne forme avec les Red Devils et sur son nouveau rôle de leader en sélection. (Réalisation Martin Mosnier et Jean-Noël Drugmand).

Eurosport uniquement avec CANAL*