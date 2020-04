Les indispensables de Deschamps : Valbuena ou l'élan brisé

166 vues | 02:22

Depuis qu'il a pris la tête des Bleus en 2012, Didier Deschamps a l'habitude de faire confiance à ses fidèles soldats, des joueurs qu'il a toujours défendus contre vents et marées. Après N'Golo Kanté et Patrice Évra, place à Mathieu Valbuena, passé du statut de taulier à passé du statut de taulier à celui de délaissé, indirectement à cause de l'affaire de la "sextape".

