Giroud encore là, Mandanda devant Areola : suivez le débrief de la liste des Bleus

QUALIFICATIONS EURO 2020 - Didier Deschamps a livré sa liste pour affronter l'Islande et la Turquie les 11 et 14 octobre prochains. Jonathan Ikoné et Olivier Giroud sont eux toujours là alors que Steve Mandanda et Presnel Kimpembe font leur retour. Venez débriefer la liste avec nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier.

