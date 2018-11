Après le cauchemar, l'embellie européenne pour les clubs français ?

870 vues | 01:45

Avec le triste bilan de trois victoires sur les dix-huit matches des clubs français en Ligue des champions et en Ligue Europa, place à la phase retour. Et pour les six pensionnaires de Ligue 1, les faux-pas ne sont plus autorisés. (Réalisation : Pierrick de Morel)

Eurosport uniquement avec CANAL*