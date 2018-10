3 millions d'euros pour Lopetegui ? Certains ont fait beaucoup mieux

196 vues | 01:21

Renvoyé par le Real Madrid, Julen Lopetegui devrait toucher un beau lot de consolation. On parle de 3 millions d'euros (et non 18...) pour l'ancien sélectionneur de la Roja. Mais d'autres, avant lui, ont obtenu beaucoup plus comme prime de licenciement. (Réalisation : François-Xavier Rallet)

