VIDEO - Le tuto : Vous ne comprenez rien à la Ligue des nations ? On vous explique tout

96 379 vues | 04:00

LIGUE DES NATIONS - Voici une toute nouvelle compétition qui commence le 6 septembre. La France affronte l'Allemagne et les Pays-Bas en Ligue des Nations, qui offre, en plus d'un trophée tout neuf, des places pour le prochain Euro si les qualifications se passent mal. Voici notre tuto pour mettre tout ça au clair. (Réalisation : Glenn Ceillier et Sébastien Petit)

