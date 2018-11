VIDEO - Football total et ascension phénoménale : pourquoi les plus grands s'arrachent de Ligt

EUROSCOUT - Matthijs de Ligt est l'un des défenseurs les plus convoités du moment. Le Néerlandais de 19 ans, qui affronte la France vendredi en Ligue des nations, cumule les qualités et s'affirme comme un leader un club et en sélection. Cela le rend particulièrement attractif. Et cher. (Réalisation : Vincent Brégevin)

