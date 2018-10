"Les perdants de France - Islande, ce sont les joueurs, pas l'équipe..."

1 415 vues | 03:02

FC STREAM TEAM – Dans l'émission de la semaine, il a été question de l'équipe de France et de ce match raté face à l'Islande (2-2). Glenn Ceillier et Maxime Dupuis se sont penchés sur la question. Et trouvent des circonstances atténuantes à Didier Deschamps et à la sélection. Explication.

