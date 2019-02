VIDÉO - Tuchel sur Areola et Buffon : "Pas la meilleure manière d'avoir les plus grosses performances"

413 vues | 02:02

LIGUE 1 - En conférence de presse à la veille du match en retard entre le PSG et Montpellier, Thomas Tuchel a évoqué la concurrence entre les deux gardiens de but du club de la capitale, Alphonse Areola et Gianluigi Buffon. Pour l'Allemand, le turn-over n'est pas la manière la plus préférable pour obtenir les meilleures performances.

